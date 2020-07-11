نقدم لكم أهداف مباراة تشيلسي وشيفيلد يونايتد فى الدوري الانجليزي، فى أهم مباريات اليوم السبت 11 يوليو 2020، بالجولة الـ35 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “بريميرليج”. تُنقل مباراة تشيلسي وشيفيلد عبر شاشة قناة بي إن سبورت (2)، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، وتقام المباراة على ملعب “برامول لين”. إليكم تشكيل الفريقين فى مباراة اليوم تشكيلة الزوار –تشيلسي-: فى حراسة المرمى: (كيبا)، الدفاع: ريس جيمس- كريستينسين- زوما- أزربيليكويتا، خط الوسط: باركلي- جورجينهو- مونت، ويقود خط الهجوم: ويليان- أبراهام- بوليسيتش. تشكيلة –شيفيلد يونايتد-: فى حراسة المرمى: (دين هندرسون)، الدفاع: أوكونيل- إيجان- باشام، خط الوسط: ستيفينز- أوسبورن- نوروود- بيرج- بالدوك، ويقود خط الهجوم: ماكجولدريك- مكبورني. Advertisements قم بتحديث الصفحة بأستمرار.. إليكم أهداف المباراة.. هدف التقدم لشيفيلد يونايتد 1-0 هدف شيفيلد الثاني 2-0 اضغط هنا لمشاهدة أهداف مباراة تشيلسي وشيفيلد يونايتد فى الدوري الانجليزي أقرأ ايضا

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