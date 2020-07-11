تاباتا: فخور باللعب بجوار عبدالرزاق حمدالله.. والدوري السعودي خارج حساباتي

أشاد رودريجو تاباتا لاعب الريان القطري السابق، بالنجم المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر السعودي، مؤكدًا بأنه من أفضل اللاعبين الذين لعب بجوارهم خلال مشواره في قطر.

وقال تاباتا في تصريحات عبر “آس العربية:” عبدالرزاق حمدالله لاعب مميز للغاية، يريد دائما تسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات، ويلعب كل المباريات بمستوى رائع، كان من دواعي سروري اللعب بجواره في صفوف الريان، وأتمنى أن يواصل التألق ويسجل المزيد من الأهداف”.

وحول إمكانية انتقاله للدوري السعودي لصفوف الهلال أو النصر، قال:” الناديين من أفضل الفرق السعودية، لكن ليس لدي خطط للرحيل عن الدوري القطري، أريد الاستمرار في الدوحة التي أحبها أنا وعائلتي”.

وأكد تاباتا، أن بغداد بونجاح مهاجم السد هو أفضل لاعب أجنبي في قطر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه يساعد فريقه على تحقيق الانتصارات، مشيرا إلى أن حسين الهيدوس زميله في نفس الفريق لاعب رائع أيضا ويقدم مستوى مميز.

وتطرق تاباتا للحديث عن تنظيم قطر لمونديال 2022، وقال:” كل الأمور يتم الإعداد لها في قطر بأسلوب وجودة رائعين لاستقبال كأس العالم”.

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وأكمل:” قطر تزداد روعة كل يوم، أنا متأكد من أنها ستكون أفضل كأس العالم أقيمت في تاريخ كل البطولات، جميع الأشخاص الذين سيشاركون في كأس العالم 2022 لن ينسوها أبدًا. سيكون حدث تاريخي للغاية.

تاباتا يرحل عن الريان:

وأعلن نادي الريان القطري قبل أيام، رحيل قائده البرازيلي الأصل رودريجو تاباتا بعد تسعة مواسم قضاها مع الفريق، وذلك بسبب انتهاء عقده وعدم موافقة لاعب الوسط المهاجم على تجديده.

وانضم تاباتا صاحب الـ39 عاما المجنس قطريا إلى الريان في فبراير 2011 قادما من بشكتاش التركي، وساهم بقيادته، بعد العودة اليه إثر فترة إعارة للسد، الى لقب الدوري موسم 2016 بعد غياب 25 عاما، وفي منتصف أغسطس 2015 حصل تاباتا على الجنسية القطرية وشارك مع المنتخب في تصفيات كأس العالم 2018.

وتوج تاباتا بلقب كأس الامير مع الريان عام 2013 والسد عام 2015، وحصل على لقب افضل لاعب في قطر مرتين عامي 2012 و2016، وخاض مع الريان بالمجمل 237 مباراة سجل خلالها 132 هدفا.

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