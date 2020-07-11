لاعب الوحدة “نياكاتي”: جمهور الهلال الأفضل.. والزعيم سيتوج بطلًا للدوري السعودي

أكد يوسف نياكاتي لاعب فريق الوحدة، أن فريق الهلال هو الأقرب لحصد لقب الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الحالية، مؤكدًا أن جمهور الزعيم هو الأفضل في المملكة العربية السعودية.

وقال نياكاتي في تصريحات عبر حساب “أخبار ناديك” عبر شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أفضل جمهور شاهدته بالدوري السعودي هو جمهور فريق الهلال”.

وأضاف: “الهلال الأقرب للتتويج بلقب الدوري السعودي هذا الموسم، وأتوقع قريبا سيعلن بطلا رسميا للمسابقة، فهو يسير بشكل جيد ورائع حاليا ويتصدر البطولة”.

وتابع نياكاتي:” فريق الوحدة يقدم مستويات مميزة ومركزه في ترتيب الدوري الثالث كأفضل مركز مُنذ عدة مواسم، ونملك لاعبين مميزين وإدارة تعمل بشكل جيد، والمشرف العام على الكرة توفيق تونسي قريب من اللاعبين ويلبي طلباتهم”.

وبسؤاله عن النادي السعودي الذي يتمنى الانضمام له مستقبلا، قال نياكاتي:” لا أعلم ماذا سيحدث المستقبل، حاليا أنا سعيد باللعب في صفوف فريق الوحدة”.

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وأكد نياكاتي، أن الجزائري جمال بالعمري مدافع فريق الشباب، من أفضل اللاعبين في مركزه في الدوري السعودي، وهو أفضل مدافع واجهه خلال مشواره مع الوحدة، بينما المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله هو أفضل لاعب في الدوري السعودي، ووصفه بأنه لاعب متكامل من كافة النواحي.

وأشار إلى أن صانع اللعب أنسيلمو دي مورايس، لاعب رائع، ويشعر بالراحة للعب بجواره في صفوف الوحدة.

وأكد نياكاتي، أن غياب الجمهور عن مباريات الدوري السعودي سيكون عائق للاعبين، لتقديم المستوى الأفضل، متمنيا انتهاء تلك الظروف، وعودة المدرجات لطبيعتها خلال الموسم القادم.

وأشاد لاعب الوحدة، بالمدرب الأوروجواني دانيال كارينيو، مؤكدًا أنه مميز للغاية، ويعرف الدوري السعودي جيدا، وله تجارب ناجحة ومميزة مع النصر.

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