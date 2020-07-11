بعد أمم أفريقيا 2019..هل يُحقق “الكاف” رغبة مصر في دوري ابطال افريقيا؟

أبدت الحكومة المصرية، استعدادها لاستضافة نهائي دوري ابطال افريقيا نسخة 2020، حال موافقة الاتحاد الافريقي “الكاف” على هذا الاقتراح.

وقال وزير الرياضة اشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية “مصر مستعدة لاحتضان مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا، إذا نجح فريقي الاهلي والزمالك التأهل لها”.

وأضاف اشرف صبحي “لم يعرض الكاف علينا تنظيم المباراة النهائية، لكن مصر جاهزة في أي وقت لاستضافة أي حدث، ومستعدون لاستقبال نهائي دوري ابطال افريقيا”.

وأتم وزير الرياضة تصريحاته “أشكر جميع الأندية على التزامها بقرارات الدولة بشأن استئناف النشاط الرياضي، واتباع الإجراءات الاحترازية بكل دقة”.

ويقام نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا نسخة 2020 من مباراة واحدة، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، بعد قرار “الكاف” بتعديل نظامها، بعد أن كان يقام بنظام الذهاب والإياب.

ويواجه الاهلي، الوداد، في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، بينما يصطدم الزمالك بالرجاء في نفس ذات الدور.

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وكانت قرعة البطولة قبل التعديل، تقضي بخوض الاهلي والزمالك لقاء الذهاب ضد الوداد والرجاء بدور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بالمغرب، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة.

هل يحقق “الكاف” رغبة مصر باستضافة نهائي دوري ابطال افريقيا؟

هل يحقق “الكاف” رغبة مصر في استضافة نهائي دوري ابطال افريقيا 2020، في ظل صعوبة إقامته في الكاميرون “الدولة المرشحة”، بعد أن طلبت الجهات الحكومية لها تأجيل استضافة الحدث إلى شهر أكتوبر؟.

واستغلت مصر نفوذها الكبير لاستضافة المزيد من الأحداث الكبرى، بعد أن لبى “الكاف” طلبها باستضافة امم افريقيا 2019، وكأس الامم الافريقية للمنتخب الاولمبية دون 23 عاما.

وكان “الكاف” قد قرر سحب تنظيم بطولة الامم الافريقية 2019 من الكاميرون بسبب ضعف الاستعدادات لاستضافتها، وقرر المكتب التنفيذي اسناد التنظيم إلى مصر بعد منافسة قوية من جانب جنوب افريقيا.

وتستضيف الكاميرون النسخة القادمة لنهائيات كأس الامم الافريقية، 2022، بعد تأجيلها من قبل “الكاف” لمدة عام، بسبب تفشي “فيروس كورونا“.

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