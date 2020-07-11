ليفربول يتعثر في التعادل مع بيرنلي، وصلاح يبتعد عن لقب هداف الدوري الانجليزي

تعثر ليفربول بالتعادل بنتيجة 1-1 أمام ضيفه بيرنلي، خلال المباراة التي جمعتهم عصر اليوم السبت 11 يوليو 2020 على ملعب “أنفيلد رود”، ضمن منافسات الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

ورفع ليفربول رصيده الى 93 نقطة، وتتبقى له 3 مباريات يتعين عليه الفوز بها جميعها ضد ارسنال وتشلسي ونيوكاسل، من أجل تحطيم الرقم القياسي من النقاط المسجل باسم مانشستر سيتي (100 نقطة)، كما رفع بيرنلي رصيده إلى 50 نقطة في المركز التاسع.

وتابع ليفربول سلسلة من 58 مباراة على ارضه في الدوري الانجليزي لم يذق فيها طعم الخسارة حيث فاز في 47 وتعادل في 11.

وفرض ليفربول سيطرة مطلقة على مجريات اللعب في الشوط الاول وكان باستطاعته الخروج بعدد وافر من الاهداف فيه، قبل ان يدفع الثمن في الشوط الثاني بتسجيل بيرنلي هدف التعادل.

ويدين بيرنلي بالفوز الى حارس مرماه نيك بوب الذي يسعى الى ازاحة نظيره في ايفرتون جوردان بيكفورد عن المركز الاول في حراسة عرين منتخب انجلترا، فقد ابدع في الشوط الاول حيث تدخل اكثر من مرة لانقاذ فريقه.

وتصدى بوب لكرة على الطاير لمحمد صلاح من مسافة قريبة (18)، ثم اضاع الشاب كورتيس جونز فرصة لا تهدر عندما وصلته الكرة من مسافة قريبة فسدد في جسد احد مدافعي بيرنلي (22).

ووقف بوب حائلا دون تسجيل صلاح في مرماه مجددا عندما قام برد فعل سريع لانقاذ مرماه من هدف اكيد فى الدقيقة (32).

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وبعد الضغط المتواصل نجح ليفربول في افتتاح التسجيل عندما رفع البرازيلي فابينيو كرة متقنة داخل المنطقة سددها الاسكتلندي اندي روبرتسون برأسه بعيدا عن متناول بوب (34).

ومرة جديدة منع بوب من دخول مرماه هدفا اكيدا للسنغالي ساديو مانيه الذي تبادل الكرة مع صلاح وراوغ مدافعين قبل ان يطلق كرة قوية بيسراه طار لها حارس بيرنلي ببراعة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وتهيأت الكرة امام صلاح والمرمى مشرع امامه لكنه سدد الكرة عاليا جدا فى الدقيقة (61).

ونجح بيرنلي في ادراك التعادل عندما ارتقى جيمس تاركوفسكي فوق الجميع ومرر كرة برأسه باتجاه جاي رودريغيز الذي اطلقها على الطاير في الزاوية السفلى لحارس ليفربول البرازيلي اليسون بيكر (69).

وكاد بيرنلي ينتزع نقاط المباراة الثلاث اثر معمعة داخل المنطقة وصلت فيها الكرة الى الايسلندي يوهان جودموندسون فاطلقها اصطدمت بالعارضة (88).

ومرر ترنت الكسندر ارنولد كرة ماكرة داخل المنطقة فوجدت صلاح لكن الاخير سددها ضعيفة بين يدي بوب في الوقت بدل الضائع مهدرا فرصة ذهبية لمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث في الرمق الاخير.

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