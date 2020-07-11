بث مباشر | شاهد برشلونة وبلد الوليد في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “برشلونة وبلد الوليد” في أهم مباريات اليوم السبت 11 يوليو 2020 بالجولة الـ 36، في الدوري الإسباني “لا ليجا”.

تُنقل مباراة “برشلونة وبلد الوليد” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما تُنقل على قناة بي إن سبورتس 3، وقناة موڤي ستار لاليجا 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “نيوفو جوسي زورييلا”. بمدينة بلد الوليد.

يحتل “برشلونة” المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 76 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر “ريال مدريد”، الذي حقق الفوز على “ديبورتيفو ألافيس” أمس الجمعة في ختام مباريات الجولة الـ 35.

بينما يقبع فريق “بلد الوليد” في المركز الـ 14 برصيد 39 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أولى المراكز المهددة بالهبوط إلى الدوري الاسباني الدرجة الأولى “السيجوندا”، والذي يحتله “ريال مايوركا”.

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