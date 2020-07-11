بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “برشلونة وبلد الوليد” في أهم مباريات اليوم السبت 11-7-2020 بالجولة الـ 36، في الدوري الإسباني.

تنقل مباراة “برشلونة وبلد الوليد” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة موڤي ستار لاليجا 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، على ملعب بلد الوليد “نيوفو جوسي زورييلا”.

يحتل “برشلونة” المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 76 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر “ريال مدريد”، الذي حقق الفوز على “ديبورتيفو ألافيس” أمس الجمعة في ختام مباريات الجولة الـ 35.

بينما يقبع فريق “بلد الوليد” في المركز الـ 14 برصيد 39 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أولى المراكز المهددة بالهبوط إلى الدوري الاسباني الدرجة الأولى “السيجوندا”، والذي يحتله “ريال مايوركا”.

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وانتهت آخر مواجهة بين “برشلونة وبلد الوليد” في الليجا بفوز البرسا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب “الكامب نو” يوم 29 أكتوبر 2019.

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بلد الوليد 0-0 برشلونة

????️ملعب نيوفو جوسي زورييلا (بلد الوليد)

????الدوري الاسباني (الجولة الـ 36)

⌚تبدأ في الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش

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