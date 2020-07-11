نقدم لكم أهداف مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي، في أهم مباريات اليوم السبت 11 يوليو 2020 بالجولة الـ 35، في الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.
نُقلت مباراة “ليفربول وبيرنلي” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما نُقلت على قناة بي إن سبورتس 2، وقناة بي تي سبورت إكتسرا 1، على ملعب “أنفيلد رود”.
اهدر ليفربول المتوج بطلا قبل اسبوعين، نقطتين ثمينتين في سعيه لتحطيم الرقم القياسي من النقاط المسجل باسم مانشستر سيتي (100 نقطة) بسقوطه في فخ التعادل مع ضيفه بيرنلي 1-1.
ونجح ليفربول في افتتاح التسجيل عندما رفع البرازيلي فابينيو كرة متقنة داخل المنطقة سددها الاسكتلندي اندي روبرتسون برأسه بعيدا عن متناول بوب (34).
ونجح بيرنلي في ادراك التعادل عندما ارتقى جيمس تاركوفسكي فوق الجميع ومرر كرة برأسه باتجاه جاي رودريجيز الذي اطلقها على الطاير في الزاوية السفلى لحارس ليفربول البرازيلي اليسون بيكر (69).
إليكم أهداف مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
هدف ليفربول 1-0
هدف التعادل بيرلني 1-1
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