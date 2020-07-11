عاجل | تشكيلة ليفربول الأساسية أمام بيرنلي في الدوري الانجليزي “ماني يعود لمشاركة صلاح الهجوم”

قرر المدير الفني الألماني “يورجن كلوب” الدفع بالنجم المصري محمد صلاح في تشكيلة ليفربول الأساسية أمام بيرنلي، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة ال35 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ونفى كلوب بخطوة اشراك محمد صلاح في تشكيلة ليفربول الأساسية، الأنباء التي ترددت عن إمكانية وضع النجم المصري على دكة البدلاء، بسبب مشاركته كأساسي على مدار المباريات الماضية منذ استئناف الموسم باستثناء مباراة ديربي الميرسيسايد أمام ايفرتون.

وعوض كورتيس جونز غياب لاعب الوسط الدولي الانجليزي وقائد وسط ليفربول “جوردان هندرسون” الذي أصيب في ركبته خلال مباراة برايتون الماضية.

ويتواجد جوار كورتيس جونز الثنائي فينالدوم وفابينيو، بينما يشارك ساديو ماني في خط الهجوم مع محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.

والتالي تشكيلة ليفربول الأساسية:

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أليسون بيكر

روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ويليامز

فابينيو – فينالدوم – كورتيس جونز

ساديو ماني – فيرمينو – محمد صلاح

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