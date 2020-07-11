مصدر يكشف حقيقة الصفقة التي “أرعبت” جماهير النصر!

تشعر جماهير نادي النصر بحالة من القلق حيال الميركاتو الصيفي 2020، وإمكانية رحيل بعض من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعيشها كافة الأندية على مستوى العالم؛ بسبب جائحة كورونا.

وخلال الفترة الماضية، تواترت أنباء قوية تفيد بأن محترف النصر، جوليانو دي باولا، يمكن أن يرحل في الميركاتو الصيفي 2020، ويعود إلى البرازيل، حيث تضعه العديد من الأندية هناك على رأس أولوياتها، أبرزها فريق إنترناسيونال.

حقيقة الصفقة!

لكن صحيفة “Revista Colorada” البرازيلية أكدت عن مصادر مقربة من جوليانو، أن نجم النصر لم يتلق أي عرض من نادي إنتر ناسيونال، وأوضحت أن كل ما يتردد عن انتقال اللاعب إلى الفريق البرازيلي، في الموسم القادم، عاري تمامًا من الصحة.

وكان جوليانو قد دخل في أزمة مع إدارة النصر خلال الفترة الماضية؛ بسبب عدم حصوله على رواتبه لمدة 5 أشهر، حيث هدد اللاعب بفسخ عقده مع النصر في حالة عدم سداد المستحقات في مدة أقصاها 15 يومًا، وقام بإلغاء متابعة حساب النادي الرسمي على “تويتر” و “إنستجرام”، وحذف الصورة التي كان قد نشرها عبر “إنستجرام” وقال فيها أنه يشتاق إلى النصر.

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لكن إدارة العالمي استطاعت إنهاء المشكلة، وقامت بتحويل الرواتب المتأخرة إلى الحساب البنكي للاعب، لتسدل الستار على هذه الأزمة.

جوليانو مع النصر

ويرتبط جوليانو مع النصر بعقد حتى يونيو 2021، وقد حضر إلى فارس نجد قادمًا من فنربخشة في صيف عام 2018 مقابل 10.5 مليون يورو.

وخاض صاحب الـ29 عامًا مع النصر حتى الآن 69 مباراة، وأحرز 28 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة، وحقق لقبين هما بطولة الدوري السعودي وكأس السوبر.

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