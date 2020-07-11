بيرنلي يقتنص نقطة ثمينة من ليفربول



تعادل ليفربول بطل الموسم الحالي من الدوري الإنكليزي الممتاز مع ضيفه بيرنلي بهدف لهدف السبت في إطار الجولة الخامسة والثلاثين من البطولة.



أقيمت المباراة على استاد أنفيلد معقل ليفربول وخرجت متوسطة المستوى وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول عن طريق أندرو روبرتسون في الدقيقة 34 قبل ان يتعادل جاي رودريغيز لبيرنلي من تسديدة رائعة في الدقيقة 69.



ورفع ليفربول رصيده إلى 93 نقطة فيما رفع بيرنلي رصيده إلى 50 نقطة وأبقى على آماله في التأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

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