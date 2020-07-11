ويست هام ينهي مشوار نوريتش سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز

هبط فريق نوريتش سيتي من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد هزيمته السبت على أرضه 4-صفر أمام وست هام يونايتد اللندني.



وهذه هي الهزيمة السابعة على التوالي لنوريتش سيتي الذي يدربه دانييل فاركه وتحققت بفضل رباعية من لاعب الضيوف ميخائيل أنطونيو بواقع هدفين في كل شوط.



وأبقت الهزيمة على نوريتش سيتي في المركز 20 والأخير في القائمة برصيد 21 نقطة متخلفا بفارق 13 نقطة عن واتفورد الذي يحتل المركز 17 والذي فاز على نيوكاسل يونايتد 2-1 قبل أخر ثلاث جولات من الموسم.



وشكل أنطونيو (30 عاما) تهديدا دائما لدفاع أصحاب الأرض بسبب وجوده الدائم في منطقة جزائهم وأصبح بذلك أول لاعب من وست هام يحرز رباعية في مباراة واحدة بالدوري منذ 1981.



ويحتل وست هام يونايتد المركز 16 في القائمة متقدما بست نقط عن منطقة الهبوط ويتفوق بفارق الأهداف على واتفورد الذي يليه.



المصدر: رويترز

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