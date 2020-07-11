رياضة | بعد واقعة طفلته.. السولية يوجه رسالة قوية ضد المتحرشين

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد واقعة طفلته.. السولية يوجه رسالة قوية ضد المتحرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام عمرو السولية، لاعب وسط النادي الأهلي، بتوجيه رسالة قوية بعد تعليقات بعض الأسخاص الخارجة على صورة جمعته وبنته الطفلة، وصلت لمرحلة التحرش الجنسي، على حد وصف نجم القلعة الحمراء.

وحرص السولية على نشر تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بها بعض تعليقات هؤلاء الأشخاص، وعلق عليها قائلًا:" ليلى بنتي عندها 3 سنين ونص «لسة قالعة البامبرز من كام شهر» الكلام ده بيتقال على طفلة، ايه اللي يخلي «بني آدم» ممكن يبص على لبس طفلة ؟".

Advertisements

وتابع:" ايه المرض ده، دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين، واللي بنخاف على بناتنا وأهلنا ينزلوا الشارع علشان ميتعرضوش لأذاهم".

وأكمل:" أتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش ولبس البنات يكونوا مبسوطين دلوقتي وهما شايفين اللي بيحصل".

وأتم:" قررت اتقدم ببلاغات لأصحاب الكومنتات دي، علشان اللي زي دول مينفعش يكبروا وسطنا، قررت أحمي بناتي اللي لسه ما شافوش الدنيا، وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف والأشمئزاز ده".