رياضة | فيروس كورونا يضرب بارما الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يضرب بارما الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بارما، الذي يحتل المركز الثاني عشر في الدوري الإيطالي لكرة القدم، عن وجود مصاب بفيروس كورونا المستجد في النادي، على الرغم من أنه ليس لاعب كرة قدم.

وأوضح النادي أن "أحدث سلسلة من الاختبارات قد كشفت عن حالة إيجابية لكوفيد-19 لدى عضو (ليس لاعباً) في الفريق.

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تم على الفور عزل الشخص، الذي لم تظهر عليه أعراض".

وأضاف بارما "أن نتائج باقي أعضاء الفريق جاست سلبية وبدأوا العزلة في المركز الرياضي، لكنهم سيكونوا قادرين على مواصلة النشاط العادي، والخضوع للملاحظة باستمرار وفقاً للبروتوكول الحالي".

وتعد هذه هي أول حالة إصابة بالفيروس التاجي في نادٍ يلعب بدوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ 12 يونيو(حزيران)، حين تم استئناف النشاط الكروي في البلد الأوروبي من خلال مباراة الإياب من كأس إيطاليا.