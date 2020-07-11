رياضة | كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة ضد بلد الوليد في الليجا الإسبانية

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة ضد بلد الوليد في الليجا الإسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة عن التشكيل الرسمي للفريق والذي سيواجه نادي بلد الوليد بعد قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تواجه المباراة بين نادي برشلونة ضد بلد الوليد فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بلد الوليد الدولي.

وجاءت تشكيلة برشلونة الرسمية للمباراة كالتالي:

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حراسة المرمي:تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي البا، لينجليت، جيرارد بيكيه، سيميدو.

خط الدفاع: بوسكيتس، روبيرتو، فيدال، ريكي بويج.

خط الهجوم: ليو ميسي، أنطوان جريزمان.