رياضة | محمد صلاح يحصل على تقييم متوسط فى مباراة ليفربول ضد بيرنلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يحصل على تقييم متوسط فى مباراة ليفربول ضد بيرنلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول على تقييم متوسط فى مباراة فريقه أمام بيرنلي والتي جمعت بين الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ونشرت شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تقييم لاعبي الفريقين وحصل محمد صلاح على 6.7.

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بينما حصل بوب حارس نادى بيرنلي على أعلى تقييم فى المباراة 7.8 بعد أن نجح فى إنقاذ العديد من الفرص أمام هجوم ليفربول بقيادة محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو.

يذكر أن نادى ليفربول قد تعادل أمام بيرنلي بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.