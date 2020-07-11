رياضة | بعد استبعاد الكاميرون.. 3 دول مُرشحة لإستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد استبعاد الكاميرون.. 3 دول مُرشحة لإستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية أن الكاميرون لن تستضيف المباريات المتبقية للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت الشبكة الرياضية القطرية وفقًا لمصادرها الخاصة أن مدينة دوالا الكاميرونية لن تحتضن مباراتي نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم هذا الموسم.

وأرجعت السبب للوضع الصحي المرتبط بانتشار وباء كورونا في الكاميرون.

وبعد استبعاد الكاميرون من استضافة مباراتي نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم أصبح الإتحاد الإفريقي أمامه 3 خيارات لإستكمال المباريات المتبقية بالبطولة القطرية:-

- الإمارات:

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تأتي الإمارات على رأس الدول المرشحة بقوة لإستضافة المباريات المتبقية لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، حيث أكدت تقارير إعلامية في وقت سابق وجود تجاه قوي داخل المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي لاستكمال مباريات دوري الأبطال بالإمارات، نظرًا لاستقرار الوضع الصحي الخاص بفيروس كورونا هناك، ولكي يستفيد الكاف ايضا من عقود الرعاية والتي سيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة.

- تونس:

من الدول المرشحة لإستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا المتبقية، دولة تونس، خاصة وأنها كانت ضمن المرشحين من البداية لإستكمال مباريات البطولة الإفريقية هناك، خاصة وأن الوضع الصحي الخاص بفيروس كورونا مستقر بشكل كبير، وهناك تراجع في نسبة الإصابات بالوباء، بالإضافة أنه لا يوجد أندية تونسية في الدور نصف النهائي للبطولة.

- المغرب:

الاتحاد الإفريقي "كاف" كان قد رشح دولة المغرب مع تونس والكاميرون في وقت سابق لإستضافة مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمباراة النهائية للبطولة، ولكن ما يجعل المغرب خيارًا بعيدًا بعض الشيئ هو وجود فريقين مغربيين في الدور نصف النهائي للبطولة هما الرجاء والوداد، وذلك يؤدي للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية الأربعة.