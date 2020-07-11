رياضة | عاجل - برشلونة يُعلن عن صفقته الثانية

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - برشلونة يُعلن عن صفقته الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني، برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، شراء تفعيل بند الشراء في عقد البرازيلي جوستافو مايا، لاعب فريق ساو باولو البرازيلي.

وبحسب صحيفة "ال موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة سيدفع ثلاثة ملايين و500 ألف يورو لاتمام التعاقد مع مايا الذي لم يشارك في أي مباراة بعد مع الفريق الأول لساو باولو.

وسيحتفظ ساو باولو بنسبة 30 بالمئة من ملكية مايا الذي يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب.

وتألق مايا في قطاعات الناشئين في ساو باولو وكذلك في المنتخب البرازيلي للناشئين تحت 16 و17 عاما.

ترتيب الدوري الإسباني :-