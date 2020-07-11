رياضة | خاص - الأهلي يكشف حقيقة محاولاته للإبقاء على شريف إكرامي

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص - الأهلي يكشف حقيقة محاولاته للإبقاء على شريف إكرامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة ما تردد حول وجود مفاوضات مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل إستمراره وعدم الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، حول دخول النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، من أجل بقائه جدران التتش.

وكان إكرامي، قرر الرحيل عن النادي الأهلي بنهاية عقده بالموسم الجاري، بعد مسيرة كبيرة داخل صفوفه، من أجل البحث عن المشاركات الأساسية والعودة إلى صفوف المنتخب الوطني.

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وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن كل ما يتردد غير صحيح وهذا الملف تم حسمه بقرار من اللاعب نفسه.

وتابع: "لم يتم دخول أي فرد من لجنة التخطيط أو مجلس الإدارة، في محاولات جديدة مع إكرامي، من أجل استمراره، خاصةً أن قراره جاء بالاتفاق وبكل ود بينه وبين ناديه".

ويستعد النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، لاستئناف مباريات الدوري العام يوم 6 أغسطس المقبل، ودوري أبطال إفريقيا