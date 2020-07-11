رياضة | برشلونة يحسم صفقة الجوهرة البرازيلية

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم صفقة الجوهرة البرازيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ مسئولو نادي برشلونة الإسباني قرارا بتفعيل بند الشراء في عقد البرازيلي الصاعد جوستافو مايا لاعب ساو باولو، بعد دفع مقدم عقد بقيمة مليون يورو في وقت سابق من العام الجاري.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة سيدفع ثلاثة ملايين و500 ألف يورو لإتمام التعاقد مع مايا الذي لم يشارك في أي مباراة بعد مع الفريق الأول لساو باولو.

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وسيحتفظ ساو باولو بنسبة 30 بالمئة من ملكية مايا الذي يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب.

وتألق مايا في قطاعات الناشئين في ساو باولو وكذلك في المنتخب البرازيلي للناشئين تحت 16 و17 عاما.