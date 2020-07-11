رياضة | فايلر يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الأهلي.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الأهلي.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، التعاقد مع مهاجم سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد فايلر مواصفات المهاجم الذي يريد ضمه لصفوف القلعة الحمراء، وهو أن يمتلك معدل تهديفي كبير أخر موسمين.

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وطالب مدرب الأهل أن يكون المهاجم الإفريقي لديه القدرة للعب تحت ضغط، وأن يكون صاحب خبرة كبيرة في الملاعب الإفريقية.

وأوضح مصدر داخل الأهلى أن فايلر أكد أن يكون المهاجم الإفريقي، صاحب سجل طبي جيد وألا يعاني من مشاكل عضلية أو إصابات متكررة.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع جاكسون موليكا لاعب مازيمبي الكونغولي، ولكن المارد الأحمر يواجه صعوبة في ضم اللاعب بسبب مغالاة النادي الكونغولي المادية.