رياضة | عاجل - بشرى سارة للأهلي والزمالك بشأن دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - بشرى سارة للأهلي والزمالك بشأن دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية عن آخر المستجدات بخصوص مكان إقامة مباريات الدور نصف نهائي والمباراة النهائية للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وذكرت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الرياضية وفقًا لمصادرها الخاصة أن مدينة "دوالا" الكاميرونية لن تحتضن مباراتي الدور نصف النهائي، والمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم كما كان مقررًا.

وكان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن في وقت سابق اقامة مباراتي نصف نهائي دوري الأبطال والمباراة النهائية في مدينة دوالا الكاميرونية.

وأشارت الشبكة القطرية أن الإتحاد الإفريقي قرر التراجع عن إقامة مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمباراة النهائية في مدينة دوالا الكاميرونية وذلك بسبب الوضع الصحي المرتبط بتطور وباء كورونا (كوفيد - 19) في الكاميرون.

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الجدير بالذكر أن الكاف رشح 3 دول لإستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا هي المغرب وتونس والكاميرون، قبل اختيار الأخيرة لإقامة النهائي هناك، ولكن انتشار فيروس كورونا في الكاميرون حال دون استضافتها المباريات المتبقية من البطولة الإفريقية.

وكان عبد المنعم شطة المدير الفني الأسبق للإتحاد الإفريقي لكرة القدم أكد في وقت سابق عن وجود تجاه قوي داخل المكتب التنفيذي للكاف لإستكمال مباريات دوري أبطال إفريقيا في دولة الإمارات العربية.

واستقر الكاف على استئناف مباريات نصف النهائي الإفريقي في سبتمبر المقبل على أن تقام من مباراة واحدة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الوداد البيضاوي المغربي في اللقاء الأول بالدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، بينما يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي.