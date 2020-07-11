رياضة | الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي الزمالك الفترة الماضية في المنافسة على التعاقد مع نجم جديد من نجوم نادي مازيمبي الكونغولي خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة " chimpreports" الأوغندية أن نادي الزمالك يريد التعاقد مع جوزيف بينسون الظهير الأيسر لنادي مازيمبي في الصيف المقبل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن عقد بينسون مع نادي مازيمبي انتهى بشكل رسمي في الأيام القليلة الماضية ويمكنه التوقيع لأي نادي بشكل مجاني لذلك يريد الزمالك ضمه.

وذكرت الصحيفة أن نادي الزمالك يواجه منافسة قوية من العديد من الأندية لضم بينسون في الصيف أبرزها نادي وكايز شيفز ونادي سوبر سبورت الكونغوليين.

وسيحاول الزمالك حسم الصفقة في الأيام القليلة القادمة ولكن بعد الرجوع للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء ليعرفوا رأيه في الصفقة أولا.