رياضة | عاجل.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات موليكا

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات موليكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي على أن النادي الأحمر، لا يتفاوض حاليًّا مع أي لاعب من خارج مصر سواء كان عربيًّا أو إفريقيًّا.
وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أن أمير توفيق سافر إلى الكونغو لحسم صفقة موليكا نجم مازيمبي.
وتابع توفيق،أن كل الأسماء التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة في هذا الشأن لم تدخل الحسابات الفنية للجهاز الفني، الذي طلب التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب وهذا ما حدث بالفعل، وقد يكون هناك لاعب آخر من داخل مصر.
وأضاف بأن فايلر لم يطلب أي لاعب إفريقي أو عربي، بل حدد طلباته في لاعبين فقط في المرحلة الحالية أحدهما طاهر محمد طاهر.
وأكمل حديثه بأن كل ما تردد بخصوص اللاعبين الأفارقة والعرب غير صحيح بالمرة.