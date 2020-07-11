رياضة | عاجل.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات موليكا

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات موليكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي على أن النادي الأحمر، لا يتفاوض حاليًّا مع أي لاعب من خارج مصر سواء كان عربيًّا أو إفريقيًّا.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أن أمير توفيق سافر إلى الكونغو لحسم صفقة موليكا نجم مازيمبي.

وتابع توفيق،أن كل الأسماء التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة في هذا الشأن لم تدخل الحسابات الفنية للجهاز الفني، الذي طلب التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب وهذا ما حدث بالفعل، وقد يكون هناك لاعب آخر من داخل مصر.

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وأضاف بأن فايلر لم يطلب أي لاعب إفريقي أو عربي، بل حدد طلباته في لاعبين فقط في المرحلة الحالية أحدهما طاهر محمد طاهر.

وأكمل حديثه بأن كل ما تردد بخصوص اللاعبين الأفارقة والعرب غير صحيح بالمرة.