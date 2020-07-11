رياضة | محمد صلاح يتلاعب بـ 4 لاعبين.. ويتصدر قائمة الخدع السحرية في الدوري الإنجليزي «فيديو»

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يتلاعب بـ 4 لاعبين.. ويتصدر قائمة الخدع السحرية في الدوري الإنجليزي «فيديو» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض الحساب الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مهارات اللاعبين خلال المراحل الماضية من منافسات البريميرليج، وذلك عبر فيديو قصير تم نشره على الحساب الرسمي للبطولة الإنجليزية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الفيديو والذي ظهر فيه مهارات نجوم البريميرليج خلال الجولات السابقة، تحت عنوان "الخدع السحرية للاعبي الدوري الإنجليزي".

وظهر في الفيديو الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وهو يمر ببراعة من 4 لاعبين من لاعبي فريق أستون فيلا، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات البريميرليج.

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