رياضة | ثنائي الزمالك ينضمان لمعسكر برج العرب

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ثنائي الزمالك ينضمان لمعسكر برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في برج العرب بالأسكندرية، انضمام ثنائي الفريق حازم إمام وفرجاني ساسي وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما.

وكان الفريق قد بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الصباحي اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي ركز على التدريبات البدنية للفريق وقام بالإشراف عليها بنفسه مع تقسيم اللاعبين لمجموعتين اتباعًا للاجراءات الوقائية.