رياضة | كولن الألماني يرغب في تمديد عقد مدرب الفريق حتى 2023

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كولن الألماني يرغب في تمديد عقد مدرب الفريق حتى 2023 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فريق كولن الألماني لكرة القدم قرب إتمام تمديد عقد المدير الفني ماركوس جيسدول.

وفي مقابلة مع صحيفتي "إكسبريس" و"كولنر شتات-انتسايجر" الألمانيتين، قال الكسندر فيرله، الرئيس التنفيذي للنادي :"سننهي هذا الأمر بالقطع بحلول بدء التدريبات مطلع أغسطس المقبل".

كان جيسدول تولى تدريب كولون في نوفمبر الماضي، وتمكن من إبقاء الفريق في دوري الدرجة الأولى.

Advertisements

وكان هورست هيلت، المدير الرياضي لكولون، والذي حضر مع جيسدول، مدد عقده مع النادي في نهاية الشهر الماضي حتى عام 2023.

وقال فيرله، عضو مجلس رئاسة رابطة الدوري الألماني، إنه لا يزال يأمل في عودة الجماهير إلى الملاعب، مضيفا: "اتمنى أن يكون هناك حل على المستوى الاتحادي، وربما يكون هذا الأمر شأنا خاصا بالولايات".

وأوضح فيرله أن ناديه سيدرج في العقود التي سيبرمها حاليا مع لاعبين جدد " بنودا تتعلق بالجائحة، فهناك بعض العناصر التي لها علاقة بالموسم القادم تحديدا"، مشيرا إلى أن النادي لن يمكنه " التعرض لمخاطرة" في الموسم المقبل بسبب " النتائج السلبية الملحوظة" للسنة المالية المنصرمة.

وتابع فيرله بالقول إن تداعيات جائحة كورونا كبدت النادي خسارة بلغت 12 مليون يورو :"ولا يمكنني أن أقول بعد مقدار الخسارة التي ستحدث في الموسم المقبل".

واختتم كلامه بالقول:" إذا جمعنا الإيرادات المفقودة في هذا السيناريو كعامل مخاطرة، فنحن مهددون بتسجيل خسارة في الموسم الجديد تتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو".