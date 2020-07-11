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الامارات | ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي

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لندن - د ب أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سقط فريق ليفربول في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه بيرنلي اليوم السبت في الجولة الخامسة والثلاثين من لكرة القدم والتي شهدت أيضا هبوط نوريتش سيتي رسميا عقب خسارته أمام ويستهام صفر / 4، وفوز واتفورد على نيوكاسل 2 / 1.

وتقدم ليفربول بهدف سجله أندرو روبرتسون في الدقيقة 33 وتعادل جاي رودريجيز لبيرنلي في الدقيقة 69.

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ورفع ليفربول رصيده إلى 93 نقطة في صدارة الترتيب، علما أنه توج بلقب الدوري رسميا في وقت سابق، كما رفع بيرنلي رصيده إلى 50 نقطة في المركز التاسع.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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