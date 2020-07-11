الامارات | ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي

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شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سقط فريق ليفربول في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه بيرنلي اليوم السبت في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم والتي شهدت أيضا هبوط نوريتش سيتي رسميا عقب خسارته أمام ويستهام صفر / 4، وفوز واتفورد على نيوكاسل 2 / 1.
وتقدم ليفربول بهدف سجله أندرو روبرتسون في الدقيقة 33 وتعادل جاي رودريجيز لبيرنلي في الدقيقة 69.
ورفع ليفربول رصيده إلى 93 نقطة في صدارة الترتيب، علما أنه توج بلقب الدوري رسميا في وقت سابق، كما رفع بيرنلي رصيده إلى 50 نقطة في المركز التاسع.
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