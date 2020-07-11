الامارات | ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سقط فريق ليفربول في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه بيرنلي اليوم السبت في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم والتي شهدت أيضا هبوط نوريتش سيتي رسميا عقب خسارته أمام ويستهام صفر / 4، وفوز واتفورد على نيوكاسل 2 / 1.

وتقدم ليفربول بهدف سجله أندرو روبرتسون في الدقيقة 33 وتعادل جاي رودريجيز لبيرنلي في الدقيقة 69.

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ورفع ليفربول رصيده إلى 93 نقطة في صدارة الترتيب، علما أنه توج بلقب الدوري رسميا في وقت سابق، كما رفع بيرنلي رصيده إلى 50 نقطة في المركز التاسع.

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