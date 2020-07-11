الامارات | مبادرة للصلح بين مرتضى منصور ومجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب

شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة للصلح بين مرتضى منصور ومجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، أنه يسعى حالياً للصلح بين رئيس الزمالك مرتضى منصور، ورئيس الأهلي محمود الخطيب، من أجل مصلحة مصر، على حد تعبيره، لكنه كشف أن ذلك سيتم في الوقت المناسب .

وكانت الفترة الماضية قد شهدت الكثير من المشاكل والأزمات بين رئيس الزمالك ومجلس إدارة النادي الأهلي وصلت إلى قاعة البرلمان المصري، خاصة أزمة نادي القرن والذي طلب فيها مجلس الأهلي تدخل وزير الشباب والرياضة.

وقال وزير الرياضة المصري أشرف صبحي في تصريحات صحافية نقلتها وسائل إعلام مصرية، "الصلح بين الأهلي والزمالك بعد الخلافات الكثيرة خلال الفترة الأخيرة سوف يحدث في الوقت المناسب لأنه الأهم حب الوطن وأهم من الخلافات بين أكبر مؤسستين رياضيتين في مصر".

وأضاف: "جلسة الأندية التي عقدت في الأيام الماضية تطرقت للصلح بين الأهلي والزمالك الذي سيتم بموافقة القطبين برئاسة محمود الخطيب ومرتضى منصور، هناك خلاف شديد بين الأهلي والزمالك خلال الفترة الماضية بعد رفع نادي الزمالك لافتة "الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، وسط غضب عارم لدى مسؤولي القلعة الحمراء الذي تطور باحتفال بلقب نادي القرن عبر شاشة قناة "الزمالك" وقيام نادي الزمالك بتسجيل اللقب كعلامة تجارية خاصة ببطل الكونفدرالية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر".

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