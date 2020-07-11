شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبلاية» يحصل على الموافقات الأمنية لملاعب الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصلت اللجنة الخماسية المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على موافقة مبدئية من الجهات الأمنية ووزارة الداخلية بشأن الملاعب التى ستقام عليها مباريات الدور الثانى من بطولة الدورى الممتاز فى موسمه الحالى والتى ستقام بدون جمهور، وتطبيق أقصى درجات الوقاية والإجراءات الاحترازية بهذه الملاعب.

وتنتظر اللجنة الخماسية وصول الموافقات الرسمية وخطاب رسمى من الجهات الأمنية المسؤولة لاعتماد الأندية وإعلان جدول الدورى فى موعد أقصاه الأربعاء المقبل أو نهاية الأسبوع على أقصى تقدير؛ وفقا للرؤية والاشتراطات الأمنية سواء فى القاهرة أو المحافظات، خصوصا فى ظل عدم استقرار الطرفين على ملعب النادى المصرى وأسوان حتى هذه اللحظة وهو الأمر الذى يؤجل إعلان الجدول بشكل نهائى حتى الآن.

وتواجه اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى أزمة فى تحديد ملعب المصرى بعدما رفض مجلس إدارته وجهازه الفنى اللعب خارج بورسعيد واعتراضهم على إقامة مبارياتهم فى استاد السويس، فضلا عن اشتراطهم تحمل اتحاد الكرة قيمة إيجار ملاعب الفريق فى الدورى. وطالب سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادى المصرى، الاجتماع مع مسؤولى الجبلاية خلال الساعات القليلة المقبلة لمناقشة كيفية الخروج من هذه الأزمة والاتفاق على حل يرضى الطرفين فى أزمة الملعب وتكاليف إيجاره. من جانبه أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة المصرى، أن اللجنة الخماسية لم تف بوعدها مع الأندية بتحمل تكاليف المسحات وإيجار الملاعب والمعسكرات لإقناع الأندية باستكمال الموسم. وقال هاشم فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: «المصرى لن يلعب مبارياته إلا داخل محافظة بورسعيد، ورشحنا 3 ملاعب للجبلاية لاختيار ملعب منها لاستضافة مباريات الفريق وهى الرباط والمريخ وبور فؤاد»، مؤكدا «أن المصرى ينتظر وفاء اتحاد الكرة بوعده لناديه وباقى الأندية بتحمل تكاليف المعسكرات وإيجار الملاعب».

فيما اقترح طارق العشرى المدير الفنى للمصرى إقامة المباريات على ملعب برج العرب وعلمت «المصرى اليوم» أن عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية، وعد بالوقوف بجانب النادى المصرى فى أزمته ومساعدته ماليًّا فى إيجار الملاعب بتحمل اتحاد الكرة جزءا منها.

فى سياق متصل، كشف أحد أعضاء اللجنة الخماسية أن الملاعب التى وافقت عليها الجهات الأمنية هى استاد القاهرة الذى يستضيف مباريات الزمالك والأهلى واستادات الإسماعيلية والدفاع الجوى والإسكندرية والمقاولون العرب وبتروسبورت، والسلام الذى، فيما تم الاستقرار على إقامة مباريات طنطا فى ملعب المكس بالإضافة لتنبى اقتراح بإقامة مباريات أسوان على ملعب الشرطة بالدراسة. من جهة أخرى، تجددت أزمة وائل رياض شيتوس، مدرب المنتخب الأوليمبى، بين الجبلاية ووزارة الرياضة بعدما اعترضت الأخيرة على استمرار شيتوس فى منصبه بالجهاز المعاون لشوقى غريب رغم عمله فى وادى دجلة، وتتجه النية لدى اتحاد الكرة لتخيير شيتوس بين استمراره فى منصبه بالمنتخب الأوليمبى والرحيل عنه لاستمرار عمله بقطاع الناشئين بدجلة.

خصوصاً بعدما رفضت إدارة التفتيش بالوزارة الخطاب الذى قدمه اتحاد الكرة بشأن عمل وائل رياض متطوعاً فى دجلة.

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