شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات ودية تجهز أسوان للدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر رأى أحمد عبدالمنعم كشرى، المدير الفنى الجديد للفريق الكروى الأول بنادى أسوان، على خوض 5 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى المقرر مطلع الشهر المقبل، بعد فترة التوقف بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وكشف كشرى أنه تم الاتفاق مع أندية الإسماعيلى والإنتاج الحربى وطلائع الجيش والمقاولون العرب.

فى سياق متصل، أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، نادى أسوان، بسلبية نتيجة المسحة الطبية الثالثة للكشف عن كورونا، والتى خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفنى بقيادة أحمد كشرى الثلاثاء الماضى، بمعسكرهم المقام حاليا بالمركز الأوليمبى.

وأشاد اللواء أحمد سليمان، رئيس النادى، بدور اتحاد الكرة ووزراة الشباب والرياضة ومحافظ أسوان من أجل دعم الفريق لإقامة معسكره الحالى بالمركز الأوليمبى، وأكد «سليمان» أن النادى بحاجة إلى موارد دعم ثابتة خلال الفترة المقبلة من أجل تخطى الأزمات المالية المفاجئة مثل أزمة كورونا.