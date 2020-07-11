شكرا لقرائتكم خبر عن «إبراهيموفيتش» يُلمح للرحيل عن ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، على إمكانية استمراره بقميص الروسونيرى خلال الموسم المقبل.

وقال «إبراهيموفيتش، فى تصريحات أبرزتها صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت: «(إبرا) يلعب للفوز بشىء أو يبقى فى المنزل».

وأضاف: «أخبرونى بأن الاعتزال فى أمريكا سهل، لذا عدت إلى ميلان. أنا هنا من أجل العاطفة لأننى فى الأساس ألعب مجانًا، ثم أوقف (كورونا) كل شىء، وفكرت أن هناك شيئًا يحاول إخبارى بأنه علىَّ الاعتزال».

وواصل: «وُلد (إبرا) للعب كرة القدم، ولا يزال الأفضل فى اللعبة. سنرى ما سأشعر به فى الشهرين المقبلين وما يحدث أيضًا مع النادى، ولنكن صادقين.. إذا كان هذا هو الوضع، فمن غير المحتمل أن ترانى فى ميلان خلال الموسم المقبل».

وتابع: «(إبرا) ليس لاعبًا فى الدورى الأوروبى، و(ميلان) ليس ناديًا ينتمى إلى الدورى الأوروبى».

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