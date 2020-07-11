شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» يضع «رودريجيز» خارج ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية مستقبل الدولى الكولومبى، خاميس رودريجيز، مع ريال مدريد خلال الفترة المقبلة. وكان الفرنسى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قد استبعد «رودريجيز» من قائمة الميرنجى فى مباراتى أتلتيك بيلباو وديبورتيفو ألافيس.

وقالت الصحيفة إن «رودريجيز» لن يلعب ثانية فى أى مباراة لريال مدريد، بعدما أخرجه المدير الفنى الفرنسى من حساباته خلال الموسم الحالى.

وسبق أن ذكرت تقارير أن ريال مدريد يريد التخلص من راتب اللاعب الكولومبى، والذى يتخطى 7 ملايين يورو، بالإضافة إلى تجنب رحيله مجانًا، وينتهى عقد «رودريجيز» فى صيف 2021.

يُذكر أن العلاقة بين «رودريجيز» و«زيدان» متوترة منذ الولاية الأولى للمدرب الفرنسى فى «سانتياجو برنابيو».

ورغب أتلتيكو مدريد فى ضم اللاعب خلال الصيف الماضى، لكن إدارة الريال رفضت التفريط فيه للجار، باعتباره أحد المنافسين المباشرين.

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