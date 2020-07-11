شكرا لقرائتكم خبر عن صراع نارى بين اليونايتد وليفربول على خطف «ألكانتارا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية أن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى دخل سباق التعاقد مع الإسبانى تياجو ألكانتارا، لاعب بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة إن اليونايتد يسعى لضم تياجو خلال الصيف الحالى، بعد أن اتخذ اللاعب قراره بالرحيل عن العملاق البافارى قبل موسم من انتهاء تعاقده.

أضافت الصحيفة أن ألكانتارا يحرص على الانتقال إلى الدورى الإنجليزى فى الفترة المقبلة، وسيكون متاحًا مقابل 30 مليون جنيه إسترلينى.

وينتهى تعاقد تياجو مع البايرن فى صيف 2021، وهو ما يجبر النادى البافارى على بيعه الصيف الحالى بدلا من رحيله مجانا.

وكان كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذى لنادى بايرن ميونخ الألمانى، كشف أن لاعب الوسط الإسبانى تياجو ألكانتارا سيرحل عن صفوف البافارى بنسبة كبيرة خلال الصيف الحالى.

وقال رومينيجه فى تصريحات لصحيفة «بيلد»: «يبدو أن تياجو يريد أن يفعل شيئا جديدا فى مسيرته الكروية.. اللاعب يتبقى فى عقده عام ولن يرحل بشكل مجانى، نحن نتفاوض معه بشكل جدى ونرغب فى تحقيق ما يريده، ولكن يبدو أنه يرغب فى القيام بأمر جديد فى مسيرته».

كانت تقارير أكدت أن ليفربول مهتم بخدمات اللاعب الإسبانى صاحب الـ29 عامًا لضمه فى الموسم المقبل، ويرغب المدرب يورجن كلوب فى تعزيز خط الوسط الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن ليفربول هو الوجهة المحتملة للاعب، كون مدربه الألمانى يورجن كلوب معروف بإعجابه بالدولى الإسبانى الموهوب فنيا.

كما أكدت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية أن يوفنتوس يرغب فى ضم اللاعب، وسط اهتمام من ليفربول وبرشلونة للتعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل.

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وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادى الإيطالى عرضت لاعب وسط الفريق بيرنارديسكى على بايرن ميونخ لعقد صفقة تبادلية بضم تياجو بدلا منه.

فى سياق آخر، تفاجأ أولى جونار سولشاير، المدير الفنى لمانشستر يونايتد، من الرقم التاريخى الذى حققه فريقه عقب الفوز على أستون فيلا بثلاثية دون رد فى الجولة 34 من الدورى الإنجليزى.

وأصبح يونايتد أول فريق فى تاريخ البريميرليج يحقق الفوز فى أربع مباريات متتالية مسجلا ثلاثة أهداف أو أكثر وذلك عقب انتصاره على أستون فيلا بثلاثية دون رد.

وقال سولشاير لشبكة «سكاى سبورتس» الإنجليزية عقب المباراة ضاحكا: «لم أكن أعلم، كنا نستحق تسجيل 10 أهداف خلال تلك المباريات الأخيرة».