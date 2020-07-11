شكرا لقرائتكم خبر عن «جوميز» يحسم انتقال «الشامى» للدورى السعودى.. والفريق يواجه أسوان ودياً استعدادًا للدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم الفرنسى، ديديه جوميز، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى، موقف محمد الشامى، لاعب الفريق، من العرض الذى تلقاه خلال الأيام الماضية، من نادى الاتفاق السعودى، للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب يرغب فى خوض تجربة احترافية فى الدورى السعودى، ولاسيما أن اللاعب يحق له التوقيع لأى نادٍ فى نهاية الموسم المقبل، بعدما تعثرت مفاوضات تجديد تعاقده مع قلعة الدراويش خلال الفترة الماضية، وفى ظل اقتراب رحيل وليد أزارو عن الاتفاق السعودى، يرغب فى تدعيم هجومه بالتعاقد مع «الشامى»، وتعتزم إدارة الاتفاق مخاطبة الإسماعيلى لمعرفة طلباته المادية للاستغناء عن اللاعب، ولاسيما أنه لم يمدد تعاقده مع القلعة الصفراء.

ويرغب «جوميز» فى تمديد عقد «الشامى»، ولاسيما بعد تراجع مستوى الناميبى «شيلونجو»، مهاجم الفريق، هذا الموسم، مقارنة بالموسم الماضى، فضلًا عن انتهاء تعاقد الثنائى، التونسى فخرالدين بن يوسف والأوغندى باتريك كادو، بنهاية الموسم، فى ظل توقيعهما للدراويش لمدة 6 أشهر فقط، وعدم وضوح الرؤية بشأن استمرارهما فى الموسم الجديد من عدمه. ويُعد «الشامى» إحدى الأوراق الرابحة فى صفوف الإسماعيلى هذا الموسم، حيث شارك فى 18 مباراة الموسم الحالى.

من جهة أخرى، استقر الجهاز الفنى على خوض أولى مبارياته الودية استعدادًا لاستئناف الدورى، المقرر له 6 أغسطس المقبل، بمواجهة فريق أسوان، الخميس المقبل، على استاد الإسماعيلية، ويعتزم جهاز الدراويش البحث عن مباراة ودية أخرى بعدها بخمسة أيام لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا للمرحلة المقبلة.

فيما واصل الفريق تدريباته الودية، أمس السبت، حيث أُقيمت تقسيمة ودية بين لاعبى الفريق، تم خوضها على ثلاثة أشواط، على ملعب الإسماعيلية الرئيسى، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما، وذلك ضمن برنامج الجهاز الفنى، بقيادة الفرنسى «جوميز»، من أجل استعادة الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبيل استئناف المنافسات الرسمية.