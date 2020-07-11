شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطالب الفيفا بتأجيل "عمومية اللائحة" إلى أغسطس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، ردا على خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الذى وصل الجبلاية مؤخرا ويتضمن طلب الفيفا من اللجنة الخماسية إقامة الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الجديدة بحد أقصى 30 يوليو الجارى، وتضمن رد اتحاد الكرة على الفيفا أنه من الصعب إقامة الجمعية العمومية فى هذا الموعد،لاسيما وأن الفيفا لم يرسل للجبلاية النسخة النهائية من اللائحة كى يتم ارسالها للأندية وكذلك ترجمتها، بجانب أنه لابد من توجيه الدعوة للأندية لحضور الجمعية العمومية قبل موعدها بـ15 يوما، وهو ما يجعل إقامة الجمعية العمومية قبل نهاية يوليو أمرا فى غاية الصعوبة.

وتنوى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إقامة الجمعية العمومية لاعتماد لائحة النظام الأساسى فى شهر أغسطس المقبل.

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من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن اللاعبين المعارين مستمرون مع أنديتهم لنهاية الموسم رغم قرار اللجنة الخماسية بالجبلاية بفتح باب القيد للموسم الجديد قبل شهر من انتهاء الموسم الجارى، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعد تأخر انتهاء الموسم الحالى بسبب فترة التوقف الطويلة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم كله.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن فيفا قرر تمديد العقود لجميع اللاعبين ومن بينهم المعارين وبالتالى فالعقود مستمرة لنهاية الموسم، ولكن من حق النادى الأصلى للاعب قيده فى قائمته الجديدة على أن يشارك معه فى الموسم الجديد وفقا لتعليمات الفيفا.

من ناحية أخرى، اتفقت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، مع الشركة الراعية لملابس المنتخب الوطني علي تخصيص 3000 كرة موحدة تحمل هوية الدوري المصري في الموسم الجديد يتم توزيعها علي أندية الدوري الممتاز و القسم الثاني ، وكشف محمد فضل عضو اتحاد الكرة ان الجبلاية ستحصل علي نسبة من عائد بيع الشركة الراعية للكرة الموحدة التي تحمل شعار الدوري المصري كآحد طرق تنمية موارد اتحاد الكرة.