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نجاة أعضاء مجلس الصيد من حادث سيارة بعد زيارة فرع النادي فى بورسعيد

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جدة - عمرو شويل تعرض محمد العقدة ومحمد الشرقاوي أعضاء مجلس إدارة نادي الصيد، والدكتور محمد الدباح المدير التنفيذي للنادي، لحادث سير مروع على طريق القاهرة بورسعيد خلال عودتهم من زيارة تفقدية لفرع النادي ببورسعيد.

 

وكان مسئولو نادي الصيد يستقلون سيارة محمد الشرقاوي عضو مجلس الإدارة، قبل أن ينفجر إطار السيارة، إلا أن العناية الإلهية تدخلت وأنقذتهم.

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وكان أعضاء مجلس إدارة نادي الصيد محمد العقدة ومحمد الشرقاوي والدكتورة إيمان كريم والدكتور محمد السحرتى والمهندس حسين أبو السعود والدكتور محمد الدباح المدير التنفيذى قاموا بزيارة لفرع النادي بمدينة بورسعيد مساء أمس الجمعة، لمتابعة المشروعات القائمة من تطوير منشآت وملاعب النادى ومتابعة مراحل تنفيذ تلك المشروعات بمرافقة الدكتور محمد زرومبة مدير الفرع.

 

كما قام المجلس بالإطلاع على تنفيذ الإجراءت الإحترازية والوقائية طبقا للأكواد الواردة من وزارة الشباب والرياضة ومتابعة عودة تدريبات النشاط الرياضى مع إتخاذ كافة الاجراءات التى تكفل حماية اللاعبين واللاعبات وتفقد كافة المنشآت والمشروعات محل التنفيذ.

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