شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: رمضان صبحي لازم يحترف عايزين محمد صلاح تاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق نصيحة إلى رمضان صبحي جناح الأهلي بشأن مستقبله الكروي، سواء بالقاء في صفوف الأهلي أو العودة للاحتراف الأوروبي.

وقال رضا عبد العال فى تصريحات لـ"الخليج 365": "رمضان صبحي لازم يرجع للاحتراف ، احنا عايزين محمد صلاح تاني ، وهو ما خلاص لعب للاهلي المفروض يدور على مستقبله وياريت منوقفش في طريقه".

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وتابع رضا عبد العال: "رمضان وصل لمرحلة نضوج غير ةعادي بعد بطولة افريقيا تحت 23 سنة، وبقى في حتة تانية ولازم نستفيد منه برة."

وأضاف رضا عبد العال: "اكيد هو حس لازم يحترف ويموت نفسه ويكون له دور فعال خلال الاحتراف في الفترة القادمة".