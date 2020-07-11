شكرا لقرائتكم فيروس كورونا يتسبب بتأجيل انطلاق الدوري البلغاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الاتحاد البلغاري لكرة القدم تأجيل انطلاق موسم دوري الأضواء المحلي للعبة الشعبية لمدة أسبوعين بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد الواقعة في منطقة البلقان خلال الأسبوع الماضي.

وتقدمت اللجنة الطبية التابعة للاتحاد باقتراح تأجيل البطولة إلى إدارة الاتحاد يوم الجمعة بالنظر إلى الوضع الوبائي المعقد في البلاد، وقال الاتحاد البلغاري للعبة في بيان يوم السبت: وافق الاتحاد البلغاري لكرة القدم على الاقتراح حفاظا على سلامة اللاعبين وأفراد الطواقم والحكام.

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ولا تزال مباريات الموسم الحالي مستمرة بعد استئنافها في الخامس من يونيو الماضي عقب توقف استمر لنحو ثلاثة أشهر لكن الحكومة أصدرت أوامر يوم الخميس بإقامة المباريات دون جمهور وخلف أبواب مغلقة، وكان من المقرر أن تنطلق مباريات الموسم الجديد في 24 يوليو الجاري لكن الاتحاد قال إن البطولة ستنطلق في السابع من أغسطس المقبل.

وخلال الأسبوع الماضي ظهرت حالات عدوى بالفيروس في أكثر من نصف أندية القسم الأول وبعض أندية القسم الثاني، بينما بلغ عدد حالات الإصابة في نادي تشيرنو موري فارنا 16 حالة إضافة إلى تسع حالات في نادي لوكوموتيف بلوفديف بطل الكأس.

وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس يوم الجمعة في بلغاريا 330 حالة، وهو رقم قياسي في حين بلغ عدد حالات الإصابة يوم السبت 292 حالة، أما العدد الإجمالي للإصابات بالعدوى في بلغاريا فبلغ نحو سبعة آلاف حالة إلى جانب 267 وفاة.