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ريال مدريد الإسباني يعلن إصابة البرازيلي مارسيلو في العضلة الضامة

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البرازيلي مارسيلو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إصابة مدافعه البرازيلي مارسيلو في العضلة الضامة لفخذه اليسرى.

وذكر النادي الإسباني في بيان له عبر موقعه الإلكتروني: "أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم لمارسيلو، بواسطة الفريق الطبي، أنه يعاني من إصابة في العضلة الضامة لفخذه اليسرى، وسيتم مراقبة عملية تعافيه من الإصابة".

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وكان الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، استبعد مارسيلو من قائمة الفريق الذي يواجه ديبورتيفو آلافيس، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من .

 ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ملاحقه وغريمه التقليدي صاحب المركز الثاني.

 

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