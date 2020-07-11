الامارات | برشلونة يفعل بند الشراء في عقد البرازيلي الصاعد مايا

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شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفعل بند الشراء في عقد البرازيلي الصاعد مايا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر نادي برشلونة الإسباني تفعيل بند الشراء في عقد البرازيلي الصاعد جوستافو مايا لاعب ساو باولو، بعد دفع مقدم عقد بقيمة مليون يورو في وقت سابق من العام الجاري.
وبحسب صحيفة "ال موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة سيدفع ثلاثة ملايين و500 ألف يورو لاتمام التعاقد مع مايا الذي لم يشارك في أي مباراة بعد مع الفريق الأول لساو باولو.
وسيحتفظ ساو باولو بنسبة 30 بالمئة من ملكية مايا الذي يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب.
وتألق مايا في قطاعات الناشئين في ساو باولو وكذلك في المنتخب البرازيلي للناشئين تحت 16 و17 عام
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