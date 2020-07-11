الامارات | فريق بارما يدخل في العزل بعد إصابة أحد أعضائه بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بارما يدخل في العزل بعد إصابة أحد أعضائه بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق بارما الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت أن الفريق دخل العزل بعدما جاءت نتيجة أحد أعضاء الجهاز إيجابية لفيروس كورونا.
وذكر بارما في بيان: "أظهر الفحص الأخير حالة إيجابية لشخص ليس من اللاعبين، وأن الحالة لم تظهر عليها أعراض وتم عزلها وفقا لقواعد اتحاد الكرة ووزارة الصحة".
وسيبقى الفريق في المركز التدريبي في كوليكيو، حيث يتم مراقبة اللاعبين في الوقت الذين يستعدون فيه لمواجهة بولونيا يوم الأحد في الدوري.
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