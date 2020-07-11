الامارات | أنطونيو يعزز موقف وست هام ويسقِط نوريتش من "البريمرليغ"

شكرا لقرائتكم خبر عن أنطونيو يعزز موقف وست هام ويسقِط نوريتش من "البريمرليغ" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت رباعية ميكايل أنطونيو فريقه وست هام يونايتد ثلاث نقاط مهمة في معركة البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه 4-صفر على مضيفه نوريتش سيتي الذي بات أول الهابطين الى الدرجة الأولى.

وبنتيجة المباراة التي أقيمت ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين، رفع وست هام رصيده الى 34 نقطة في المركز السادس عشر، ليبقى متقدما بفارق الأهداف عن واتفورد السابع عشر الذي تغلب على ضيفه نيوكاسل (2-1) في مباراة أقيمت في الوقت عينه.

لكن نوريتش بقي في المركز العشرين الأخير، بفارق 14 نقطة عن واتفورد صاحب أول مراكز الأمان. ويستحيل على متذيل الترتيب تعويض هذا الفارق، اذ تتبقى له تسع نقاط ممكنة فقط من مبارياته الثلاث الأخيرة لهذا الموسم.

وهي المرة الخامسة التي يهبط فيها نوريتش الى الدرجة الأولى بعد 1995، 2005، 2014 و2016.

وخاض نوريتش هذا الموسم غمار الدوري الممتاز بعد تتويجه في الموسم الماضي بطلا للدرجة الأولى ("تشامبيونشيب"). لكن الفريق الذي يشرف عليه المدرب الألماني دانيال فاركه، قدم أداء متواضعا، وخسر 24 من المباريات الـ35 التي خاضها حتى الآن، بينها سبع هزائم متتالية.

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ويعود الفوز الأخير لنوريتش الى 28 فبراير، وكان على حساب ليستر سيتي (1-صفر)، وذلك في المرحلة ما قبل الأخيرة قبل تعليق منافسات الدوري بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومنذ استئناف المنافسات في يونيو بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر، تلقى نوريتش سبع هزائم في المباريات السبع التي خاضها.

وبات أنطونيو (30 عاما)، أول لاعب لوست هام يسجل "هاتريك" في الدوري خارج لندن منذ حقق ذلك طوني كوتي عام 1987 في مرمى كوفنتري سيتي، بحسب شبكة "أوبتا" للاحصاءات.

وجاءت مباراة اليوم على ملعب "كارو رود" في نوريتش، من طرف واحد بشكل كامل على امتداد شوطيها، وكان أنطونيو نجمها من دون منازع.

ووزع اللاعب الذي يدافع عن ألوان النادي اللندني منذ العام 2015، أهدافه الأربعة على شوطي المباراة.

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