الامارات | تحليل رقمي يستبعد الريال وبرشلونة واليوفي.. ويمنح لقب أبطال أوروبا إلى هذا الفريق

شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل رقمي يستبعد الريال وبرشلونة واليوفي.. ويمنح لقب أبطال أوروبا إلى هذا الفريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر موقع "سبورت بايبل" اليوم تحليلا رقميا عن المباريات المتبقية في دوري أبطال أوروبا، متوقعا هوية بطل المسابقة بناء على تحليل لبيانات عديدة. وكانت المفاجأة أن التحليل اختار بطلا جديدا سيتوج بحسبه لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وهو مانشستر سيتي الإنجليزي.

وما يزال 12 ناديا في خضم المسابقة، هي أندية: ريال مدريد، مان سيتي، سان جرمان، يوفنتوس، برشلونة، بايرن ميونيخ، أتلتيكو مدريد، لايبزيغ، تشلسي، نابولي، ليون وأتالانتا. وقال إن الدراسة قام بها "موقع "فايف تورتي" المتخصص في تحليل البيانات الرقمية للمباريات، ومنح درجة التوقعات بالنسبة للأبطال المحتملين.

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وقام بالدراسة مباشرة بعد اتضاح خريطة الطريق للبطولة، عقب سحب القرعة أمس، حيث من المنتظر أن يتم استئناف دور الثمانية، والذي تتبقى فيه مباريات الإياب لأربع مباريات، من خلال استقبال سيتي لريال مدريد، وبرشلونة لنابولي، والبايرن لتشلسي، واليوفي لليون. ومنح التحليل 30% لمان سيتي لإحراز البطولة، ويأتي بعده البايرن بـ22%، و14% لسان جرمان، في المقابل حصل برشلونة على 8%، بينما النسبة الأقل كانت لريال مدريد ويوفنتوس بـ2% فقط.

يذكر أن مان سيتي يمتلك أفضلية الفوز ذهابا على الريال 2-1، بجانب غياب قائد الملكي سيرجيو راموس بسبب البطاقة الحمراء، كما أنه يعيش أفضل حالاته حاليا، وسيكون متحفزا أكثر للحصول على لقب المسابقة التي لم يذق طعمها من قبل، خاصة في ظل خسارته للقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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