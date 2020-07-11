شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: لا نفاوض لاعبين أجانب.. وقد نعلن عن صفقة مصرية قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ما تردد بشأن دخول النادي في مفاوضات مع لاعبين أجانب "عرب أو أفارقة" خلال المرحلة الحالية.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت الى سفر أمير توفيق خارج مصر من أجل اتمام صفقة جديدة، لكن مسؤول الأهلي نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة تفيد بأنه في الساحل الشمالي.

وقال أمير توفيق في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي " الأهلي لا يتفاوض حاليًا مع أي لاعب من خارج مصر سواء كان عربي أو أفريقي. وأن كل الأسماء التي تداولتها وسائل الاعلام المختلفة في هذا الشأن لم تدخل الحسابات الفنية للجهاز الفني".

وتابع "الجهاز الفني بالأهلي طلب التعاقد مع طاهر محمد طاهر وهو ما حدث بالفعل".

وأضاف "قد يكون هناك لاعب آخر من داخل مصر"

واختتم " فايلر لم يطلب أي لاعب أفريقي أو عربي بل حدد طلباته في لاعبين فقط في المرحلة الحالية أحدهما طاهر محمد طاهر، وبالتالي ما تردد بخصوص اللاعبين الأفارقة والعرب غير صحيح بالمرة".

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