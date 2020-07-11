شكرا لقرائتكم خبر عن ساسي وحازم إمام ينضمان لمعسكر الزمالك ببرج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم الثنائي حازم إمام وفرجاني ساسي لاعبا نادي الزمالك، لمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما. وكان الفريق قد بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وخاض الفريق مرانه الصباحي اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، والذي ركز على التدريبات البدنية للفريق وقام بالإشراف عليها بنفسه. وتم تقسيم اللاعبين في التدريبات لمجموعتين اتباعًا للاجراءات الوقائية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 80,235

تعافي 23,274

وفيات 3,702

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