شكرا لقرائتكم خبر عن نوريتش سيتي يخسر برباعية نظيفة من وست هام ويودع البريميرليج رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح في حكم المؤكد هبوط نادي نوريتش سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى «التشامبيونشيب» الموسم القادم، بعد هزيمته، اليوم السبت، برباعية نظيفة أمام وست هام يونايتد.

وجاءت الهزيمة الثقيلة لتزيد من معاناة نوريتش الذي يقبع في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة، وبفارق 13 نقطة مع واتفورد صاحب المركز الـ 17، ليتأكد هبوطه، مع تبقي ثلاث مباريات فقط له.

ويكافح أستون فيلا صاحب المركز التاسع عشر برصيد 27 نقطة وبورنموث صاحب المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة للهرب من مصير نوريتش، إذ من المنتظر أن يلاقي الأول نظيره كريستال بالاس، غدًا الأحد، وكذلك يستضيف الثاني، غدًا، نادي ليستر سيتي.

يذكر أن ليفربول قد حسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحه قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.