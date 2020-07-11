شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُحيي الذكرى السابعة لرحيل إبراهيم يوسف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحيى نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، اليوم السبت، ذكرى رحيل أحد أساطيره إبراهيم يوسف.

ونشر حساب الزمالك على «تويتر» صورة لإبراهيم يوسف، وأرفقها بتعليق: «تمر اليوم الذكرى السابعة لوفاة إبراهيم يوسف، أحد أبرز لاعبي الزمالك على مر تاريخه، أبدًا لن ننساك».

وتوفي إبراهيم يوسف، فجر الخميس 11 يوليو 2013، عن عمر ناهز 54 عاماً، بعد إصابته بسكتة قلبية.

الغزال إبراهيم يوسف كان يلعب في مركز قلب الدفاع بنادي الزمالك والمنتخب المصري.

وحصل يوسف مع الزمالك على بطولة الدوري المصري 3 مرات أعوام 1983 و1984 و1988 وبطولة كأس مصر مرتين عامي 1979 و1988، ودوري أبطال أفريقيا مرتين عام 1984 و1986، وكأس الأفروآسيوية للأندية عام 1988.

وتوج يوسف بلقب أفضل ليبرو في الكأس الأفريقية عام 1984، وحصوله على ثاني أفضل لاعب في أفريقيا في تصنيف مجلة «فرانس فوتبول» الشهيرة، وثالث أفضل لاعب بالقارة السمراء في العام التالي بتصنيف المجلة الشهيرة، ويعتبره رموز الكرة المصرية أفضل ليبرو في تاريخها.

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يوسف قدم الكثير والكثير للزمالك، وأحد أبرز النجوم الذين زرعوا روح البطولات في الفانلة البيضاء، ومهما تمر من سنوات سيبقى في قلوب جماهير النادي.