شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يقاضي «المتنمرين» على ابنته.. ولاعبو الأهلي يدعمونه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عمرو السولية، لاعب النادى الأهلي، مقاضاة أصحاب التعليقات المسيئة، التي تنمر فيها عدد من متابعيه على ملابس ابنته صاحبة الثلاثة أعوام.

وقال السولية، في تدوينة له على «إنستجرام»: «ليلى بنتي عندها ٣ سنين ونص (لسه قالعة البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة!! إيه اللي يخلى (بني آدم) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير أنه فعلاً خنزير؟! إيه المرض ده!».

وأضاف «السولية»: «دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين واللي بنخاف على بناتنا وأهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم، أتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش ولبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى وهما شايفين اللي بيحصل».

وتابع: «قررت أتقدم ببلاغات لأصحاب الكومنتات دى عشان اللي زى دول مينفعش يكبروا وسطنا قررت أحمي بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف والاشمئزاز ده».

وكان عمرو السولية قد شارك صورة له ولابنته معلقًا عليها :«كل شيء بالنسبالي». إلا أن بعض المتابعين هاجموه زاعمين أن ملابس ابنته «غير محترمة» .

وفي سياق متصل، دعم لاعبو النادي الأهلي زميلهم عمرو السولية بعد التعليقات المسيئة والتنمر الذي تعرضت له ابنته ليلى بعدما نشر صورة جمعته مع ابنته عبر «إنستجرام».

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ونشر كل من رمضان صبحي ومحمود كهربا وأليو يانج وحمدي فتحي ولاعب الأهلي المعار للجونة أحمد ياسر ريان، بنشر صورة السولية مع ابنته عبر حساباتهم على إنستجرام موجهين رسائل دعم لزميلهم.