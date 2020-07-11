شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول 1 - 0 بيرنلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يلتقي فريق ليفربول نظيره بيرنلي على ملعب أنفيلد، في إطار الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود الدولي المصري محمد صلاح تشكيلة الريدز التي تضم أليسون بيكر ونيكو ويليامز، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون وجورجينيو فينالدوم، فابينيو، كورتيس جونز روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني. أبرز تفاصيل اللقاء الدقيقة 14.. تسديدة من محمد صلاح لركلة حرة مباشرة تمر أعلى العارضة الدقيقة 17.. صاروخية من محمد صلاح يتصدى لها حارس بيرنلي الدقيقة 20.. كورتيس جونز يطلق قذيفة قوية لكن الكرة تعلو مرمى بيرنلي الدقيقة 33.. هدف التقدم لليفربول عن طريق ضربة رأس من أندي روبيرتسون الدقيقة 45.. تصويبة قوية من ساديو ماني يتصدى لها حارس بيرنلي لتضيع فرصة هدف ثاني للريدز Advertisements نهاية الشوط الأول إنطلاق الشوط الثاني الوضع في مصر

اصابات 80,235

تعافي 23,274

وفيات 3,702

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